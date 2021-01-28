В Истре в феврале состоится IV областной кадетский бал

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В подмосковной Истре 4 февраля состоится IV областной кадетский бал. Участниками станут порядка 300 человек.
В Истре в феврале состоится IV областной кадетский бал
  • ©istra-adm.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Событие, приуроченное ко Дню православной молодёжи и Дню защитника Отечества, проведут при поддержке Минкультуры Подмосковья.

Цель бала — сохранить и приумножить лучшие традиции кадетского движения России.

На балу выступят ученики школ и казачьих кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов и хореографических коллективов из 14 городских округов.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в декабре 2019 года в севастопольском Доме офицеров прошла церемония награждения учеников учреждений дополнительного образования «Бал патриотов».

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