В Истре в феврале состоится IV областной кадетский бал

В подмосковной Истре 4 февраля состоится IV областной кадетский бал. Участниками станут порядка 300 человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Событие, приуроченное ко Дню православной молодёжи и Дню защитника Отечества, проведут при поддержке Минкультуры Подмосковья.

Цель бала — сохранить и приумножить лучшие традиции кадетского движения России.

На балу выступят ученики школ и казачьих кадетских корпусов, участники военно-патриотических клубов и хореографических коллективов из 14 городских округов.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в декабре 2019 года в севастопольском Доме офицеров прошла церемония награждения учеников учреждений дополнительного образования «Бал патриотов».