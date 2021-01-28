В АТОР оценили ситуацию в отрасли

Короткая ссылка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов оценил ситуацию в отрасли.
В АТОР оценили ситуацию в отрасли
  • © izusek
  • Gettyimages.ru

«Для тех, кто занимался только въездным рынком, перейти на рынок внутренний крайне сложно. Потому что, как известно, иностранцы интересуются в первую очередь путешествиями в Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, отечественные туристы предпочитают Черноморское побережье, где совсем другие технологии и задачи.

Как считает Курносов, стоит диверсифицировать меры поддержки в зависимости от видов туризма — внутреннего, выездного, въездного или делового.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты назвали популярные туристические направления у россиян в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить