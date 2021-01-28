В АТОР оценили ситуацию в отрасли
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«Для тех, кто занимался только въездным рынком, перейти на рынок внутренний крайне сложно. Потому что, как известно, иностранцы интересуются в первую очередь путешествиями в Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, отечественные туристы предпочитают Черноморское побережье, где совсем другие технологии и задачи.
Как считает Курносов, стоит диверсифицировать меры поддержки в зависимости от видов туризма — внутреннего, выездного, въездного или делового.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты назвали популярные туристические направления у россиян в 2020 году.