В Челябинске перед судом предстанут обвиняемые в незаконных банковских операциях

В Челябинске завершили предварительное расследование уголовного дела против теневых финансистов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Обвиняемыми по делу проходят девять человек. По имеющимся данным, в течение двух лет они, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денег. Для этого использовались счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

От суммы сделки злоумышленники получали 7,5—14%. Теневой оборот составил более 850 млн рублей, полученная прибыль превысила 42 млн рублей.

Дело передано в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды.