СК возбудил дело из-за происшествия с вертолётом в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия с вертолётом Ми-8 в Красноярском крае, который при посадке зацепил три здания и другой вертолёт.

Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Следователи предварительно установили, что 28 января вертолёт Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка — ПП Богучаны, «после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолёта».

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК России.

Ранее сообщалось, что в селе Богучаны Красноярского края вертолёт при взлёте зацепил здание.

По данным прокуратуры, на борту находились 25 человек, никто не пострадал.