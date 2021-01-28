СК возбудил дело из-за происшествия с вертолётом в Красноярском крае
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Следователи предварительно установили, что 28 января вертолёт Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка — ПП Богучаны, «после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолёта».
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК России.
Ранее сообщалось, что в селе Богучаны Красноярского края вертолёт при взлёте зацепил здание.
По данным прокуратуры, на борту находились 25 человек, никто не пострадал.