Во Всероссийском обществе автомобилистов дали советы по покупке машины в автосалоне

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов дал советы по покупке машины в автосалоне.

«В каждом автосалоне свои уловки, но самая частая — навязывание дополнительных услуг, которые позволяют больше заработать на клиенте. Продавцы много говорят о скидках, но, когда покупатели начинают сравнивать итоговые расходы с обещанными, оказывается, что затраты оказались даже выше», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, типичная проблема — навязывание условий. К примеру, могут обещать скидку только в том случае, если покупатель застрахуется строго в определённой фирме.

«Бывает, что предлагают застраховать ещё и здоровье, а по закону вы, между прочим, вовсе не должны этого делать. Ещё часто предлагают взять кредит в конкретном банке», — сообщил Солдунов.

Он также призвал очень внимательно прочитать договор, включая мелкий текст.

«Лучше всего пригласить своего знакомого юриста для ознакомления со всеми документами. В этом случае можно начинать безопасный диалог с автосалоном. Я знаю случаи, когда, придерживаясь такой тактики, люди покупали автомобиль с реальной скидкой», — заключил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.