Власти Петербурга рассказали о планах по ремонту дорог

Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит, и повысить безопасность на дорогах», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Из регионального бюджета на эти цели выделено около 4 млрд рублей.

Перечень объектов, подлежащих ремонту, находится в стадии формирования.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», 16 млрд рублей получит Крым на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.