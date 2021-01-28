Глава Башкирии объявил о поэтапном снятии ограничительных мер в республике
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Хабиров отметил важность вакцинации от коронавируса.
«Я проверил её на себе, чувствую себя прекрасно. Большие партии вакцины сейчас поступают в республику», — заявил он.
Хабиров также поблагодарил жителей республики за терпение, проявленное в период действия коронавирусных ограничений.
Как ранее сообщал портал URA.RU, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, какие условия необходимы для поэтапного снятия коронавирусных ограничений в регионе.