Глава Башкирии объявил о поэтапном снятии ограничительных мер в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе послания Государственному собранию объявил, что с 28 января в регионе приступают к поэтапному снятию ограничительных мер, введённых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Реальное время».

Хабиров отметил важность вакцинации от коронавируса.

«Я проверил её на себе, чувствую себя прекрасно. Большие партии вакцины сейчас поступают в республику», — заявил он.

Хабиров также поблагодарил жителей республики за терпение, проявленное в период действия коронавирусных ограничений.

Как ранее сообщал портал URA.RU, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, какие условия необходимы для поэтапного снятия коронавирусных ограничений в регионе.