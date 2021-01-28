Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«В соответствии с прогнозом погоды снегопад продлится до 21:00 пятницы. Прирост снега за два дня может составить до 10 см. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что коммунальная техника уже приступила к проведению выборочной противогололёдной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов и т. д.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в столичном регионе 28 января из-за снегопада будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

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