На социально-экономическое развитие района Удмуртии выделят более 100 млн рублей

На социально-экономическое развитие инфраструктуры Алнашского района Удмуртии выделят более 100 млн рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства региона.

Средства будут выделены в рамках Года села.

Документ подписали глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Алнашского района Алексей Семёнов и два руководителя ведущих сельхозпредприятий Алнашского района.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства России — полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой особой экономической зоны.