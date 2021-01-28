На социально-экономическое развитие района Удмуртии выделят более 100 млн рублей

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На социально-экономическое развитие инфраструктуры Алнашского района Удмуртии выделят более 100 млн рублей.
На социально-экономическое развитие района Удмуртии выделят более 100 млн рублей
  • ©пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства региона.

Средства будут выделены в рамках Года села.

Документ подписали глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Алнашского района Алексей Семёнов и два руководителя ведущих сельхозпредприятий Алнашского района.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства России — полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой особой экономической зоны.

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