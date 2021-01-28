В Подмосковье в феврале доставят более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что Подмосковье уже получило более 133 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале в регион отправят ещё 205 тыс. доз препарата.
В Подмосковье в феврале доставят более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

С начала вакцинации от коронавируса Подмосковье получило 133 725 доз препарата «Спутник V». Из них уже использовали 37%, рассказала Лазарева.

Она уточнила, что планируется привить 60% граждан, это порядка 3,6 млн человек. Вакцинацию уже прошли более 59 тыс. жителей региона, из них более 17 тыс. — представители старшего поколения.

Также в январе регион получил 2 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», этим препаратом привили 1 тыс. человек.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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