Эксперт оценил ситуацию в общепите на фоне пандемии

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов оценил ситуацию в общепите на фоне пандемии.

«Часть отрасли уже не спасти. Часть ресторанов, к сожалению, тоже уже не спасти, потому что они работают в долг. Они набрали кредитов, деньги уже потрачены. Отдавать им нечем, у них долги по аренде», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в настоящее время инвесторы остановились, но если будет принято решение об уменьшении НДС, то это станет для них сигналом.

«Конечно, это привлечёт дополнительные деньги в отрасль», — считает Миронов.

Он также выразил мнение, что необходимы гастрономические рестораны, рестораны с интересным меню, что поддерживает и туристическую отрасль.

Ранее предприниматель, инвестор Алексей Воронин в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на тренды в бизнесе.