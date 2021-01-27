На сайте Госдумы начали публиковать сведения о запросах депутатов
- РИА Новости
«С сегодняшнего дня на официальном сайте Госдумы началась публикация данных о запросах депутатов», — приводит ТАСС сообщение.
На сайте публикуется фамилия автора, дата отправки запроса, контрольный срок для ответа и информация о поступившем ответе.
Как отмечается, 27 января была добавлена информация о нескольких десятках запросов.
«Эта работа будет вестись на системной основе», — добавили в аппарате.
Ознакомиться с документами можно, открыв личную страницу парламентария, где кроме вкладок «О персоне», «Выступления», «Голосования» появился раздел «Запросы».
Например, у депутата Сергея Калашникова опубликован запрос от 23 ноября 2020 года.