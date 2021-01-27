На сайте Госдумы начали публиковать сведения о запросах депутатов

Информацию о запросах депутатов Государственной думы начали публиковать на сайте нижней палаты парламента. Об этом сообщили в аппарате Думы.

«С сегодняшнего дня на официальном сайте Госдумы началась публикация данных о запросах депутатов», — приводит ТАСС сообщение.

На сайте публикуется фамилия автора, дата отправки запроса, контрольный срок для ответа и информация о поступившем ответе.

Как отмечается, 27 января была добавлена информация о нескольких десятках запросов.

«Эта работа будет вестись на системной основе», — добавили в аппарате.

Ознакомиться с документами можно, открыв личную страницу парламентария, где кроме вкладок «О персоне», «Выступления», «Голосования» появился раздел «Запросы».

Например, у депутата Сергея Калашникова опубликован запрос от 23 ноября 2020 года.