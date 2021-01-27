Презентация проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» пройдёт 27 января в Москве

Презентация проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» состоится 27 января в Москве.

Четвёртый сезон призван рассказать о тех, кто занимается добрыми делами, развивает российскую благотворительность.

Среди участников — генеральный директор издательства «Никея», руководитель проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» Николай Бреев, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, актриса, создатель социального проекта «Наивно? Очень» Нелли Уварова, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Мероприятие состоится в онлайн-формате.