Презентация проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» пройдёт 27 января в Москве

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Презентация проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» состоится 27 января в Москве.
Презентация проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» пройдёт 27 января в Москве
  • РИА Новости

Четвёртый сезон призван рассказать о тех, кто занимается добрыми делами, развивает российскую благотворительность.

Среди участников — генеральный директор издательства «Никея», руководитель проекта «Вера в большом городе. Люди добрых дел» Николай Бреев, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, актриса, создатель социального проекта «Наивно? Очень» Нелли Уварова, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Мероприятие состоится в онлайн-формате.

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