Жители Подмосковья могут пожаловаться на паркующихся возле мусорных баков водителей

Жители Подмосковья смогут пожаловаться на водителей, мешающих вывозить отходы с контейнерных площадок во дворах.

Как передаёт телеканал «360», оставить жалобу теперь можно в мобильном приложении «Добродел», где появился специальный раздел «Народный контроль».

Для начала потребуется зарегистрироваться, после чего останется сделать чёткую фотографию, на которой виден номер машины.

Госадмтехнадзор Подмосковья сделает запрос в ГИБДД, получит данные собственника и выпишет штраф. Для юридических лиц это 30 тыс. рублей, а для физических — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.