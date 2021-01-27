Жители Подмосковья могут пожаловаться на паркующихся возле мусорных баков водителей

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Жители Подмосковья смогут пожаловаться на водителей, мешающих вывозить отходы с контейнерных площадок во дворах.
Жители Подмосковья могут пожаловаться на паркующихся возле мусорных баков водителей
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», оставить жалобу теперь можно в мобильном приложении «Добродел», где появился специальный раздел «Народный контроль». 

Для начала потребуется зарегистрироваться, после чего останется сделать чёткую фотографию, на которой виден номер машины.

Госадмтехнадзор Подмосковья сделает запрос в ГИБДД, получит данные собственника и выпишет штраф. Для юридических лиц это 30 тыс. рублей, а для физических — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

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