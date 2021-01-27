Жители Подмосковья могут пожаловаться на паркующихся возле мусорных баков водителей
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», оставить жалобу теперь можно в мобильном приложении «Добродел», где появился специальный раздел «Народный контроль».
Для начала потребуется зарегистрироваться, после чего останется сделать чёткую фотографию, на которой виден номер машины.
Госадмтехнадзор Подмосковья сделает запрос в ГИБДД, получит данные собственника и выпишет штраф. Для юридических лиц это 30 тыс. рублей, а для физических — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.