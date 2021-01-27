В Нижегородской области рассказали о планах строительства новой трассы
- РИА Новости
Об этом newsnn.ru рассказали в пресс-службе строительно-инвестиционного холдинга «Автобан».
Нулевой этап строительства — это обход Балашихи и Ногинска в Московской области. Работы в Нижегородской области и Чувашской Республике пройдут в рамках шестого этапа, когда будет возведён участок дороги протяжённостью 132 км.
В регионе дорогу проложат через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.
Строительные работы начнутся в июле 2021 года сразу после того, как будут получены положительные заключения Главгосэкспертизы. По пяти этапам документация уже утверждена.
Возведение новой трассы планируют завершить в 2024 году.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.