В Нижегородской области рассказали о планах строительства новой трассы

В Нижегородской области началась подготовка к строительству платной автотрассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Новую магистраль планируют возвести в восемь этапов.

Об этом newsnn.ru рассказали в пресс-службе строительно-инвестиционного холдинга «Автобан».

Нулевой этап строительства — это обход Балашихи и Ногинска в Московской области. Работы в Нижегородской области и Чувашской Республике пройдут в рамках шестого этапа, когда будет возведён участок дороги протяжённостью 132 км.

В регионе дорогу проложат через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.

Строительные работы начнутся в июле 2021 года сразу после того, как будут получены положительные заключения Главгосэкспертизы. По пяти этапам документация уже утверждена.

Возведение новой трассы планируют завершить в 2024 году.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.