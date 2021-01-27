В Нижегородской области оценили динамику распространения COVID-19

В Нижегородской области за сутки зафиксировано ещё 474 новых случая коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 января 2021 года, общее число заболевших в регионе выросло до 82 560, сообщает newsnn.ru.

По информации регионального минздрава, выздоровели 74 655 нижегородцев. В частности, за сутки были выписаны 274 человека.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области уточнили, что на дому лечение проходят около 3,4 тыс. человек.

Госпитализированы более 3,8 тыс. нижегородцев.

16 за сутки скончались, всего за время пандемии — 2062 человека.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.