Четверо военных пострадали при обрушении в воинской части в Можайске

Четверо военнослужащих-контрактников получили травмы при обрушении навеса в воинской части в подмосковном Можайске, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Как передаёт РИА Новости, в ЗВО проинформировали, что «в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту».

Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее источник агентства в экстренных службах сообщил об обрушении крыши в воинской части. Причины ЧП выясняются.