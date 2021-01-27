Четверо военных пострадали при обрушении в воинской части в Можайске

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Четверо военнослужащих-контрактников получили травмы при обрушении навеса в воинской части в подмосковном Можайске, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Четверо военных пострадали при обрушении в воинской части в Можайске
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в ЗВО проинформировали, что «в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту».

Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее источник агентства в экстренных службах сообщил об обрушении крыши в воинской части. Причины ЧП выясняются.

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