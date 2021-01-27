В ФСБ объяснили бесполётную зону в районе Геленджика

Короткая ссылка
Бесполётная зона в районе мыса Идокопас под Геленджиком была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, передаёт РБК со ссылкой на ответ ФСБ.
В ФСБ объяснили бесполётную зону в районе Геленджика
  • РИА Новости

По данным ведомства, причиной стала возросшая разведывательная активность ряда сопредельных стран, в том числе входящих в НАТО, в отношении территории, где находится погранзастава управления ФСБ.

Как отмечается, административный комплекс ввели в эксплуатацию в октябре. Отряд занимается, в частности, защитой участка госграницы, обеспечением экономических и других законных интересов государства.

Также в его задачи входит осуществление контроля в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдение гражданами и компаниями правил режима государственной границы. 

В спецслужбе добавили, что запрета на прохождение лодок там нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить