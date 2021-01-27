В ФСБ объяснили бесполётную зону в районе Геленджика
- РИА Новости
По данным ведомства, причиной стала возросшая разведывательная активность ряда сопредельных стран, в том числе входящих в НАТО, в отношении территории, где находится погранзастава управления ФСБ.
Как отмечается, административный комплекс ввели в эксплуатацию в октябре. Отряд занимается, в частности, защитой участка госграницы, обеспечением экономических и других законных интересов государства.
Также в его задачи входит осуществление контроля в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдение гражданами и компаниями правил режима государственной границы.
В спецслужбе добавили, что запрета на прохождение лодок там нет.