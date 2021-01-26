В АТОР оценили ситуацию в туристической отрасли

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил ситуацию в отрасли.

«Фактически сейчас открыто и популярно всего шесть направлений: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания, Занзибар и Куба. К сожалению, ни Вьетнам, ни Финляндия, ни Катар, ни другие страны не разрешают посещения с целью туризма», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, довольно трудно прогнозировать список стран, которые будут открыты.

Что касается цен, то они зависят в первую очередь от инфляции, стоимости энергоносителей, спроса, добавил Горин.

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.