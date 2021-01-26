Депутат Госдумы пояснил свои слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил, что не планирует выносить на обсуждение идею с размещением портрета российского лидера Владимира Путина на пятитысячной купюре.

Ранее парламентарий, говоря об идее Минфина США разместить на купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, заявил радиостанции «Говорит Москва», что портрет Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре.

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определённые символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — пояснил Калашников. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что не планирует выносить соответствующий вопрос на обсуждение.