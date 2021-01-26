В секретариате Белоусова назвали сроки запуска Фонда фондов

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В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова назвали сроки запуска Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий.
В секретариате Белоусова назвали сроки запуска Фонда фондов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Белоусов провёл встречу по формированию Фонда фондов с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Моделью функционирования фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. РФПИ выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества», — сообщили в секретариате.

Как заявили в ведомстве, «завершение формальных процедур и запуск фонда ожидаются в середине февраля».

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