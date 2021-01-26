В отношении жителя Кубани возбудили дело из-за жестокого убийства сестры

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В Краснодарском крае местного жителя задержали по подозрению в убийстве своей сестры из-за наследства, оставшегося после родителей.
В отношении жителя Кубани возбудили дело из-за жестокого убийства сестры
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя станицы Казанской. Правоохранительные органы полагают, что он отрубил голову 55-летней сестре в ходе ссоры, произошедшей после совместного употребления алкогольных напитков.

«В ходе конфликта подозреваемый нанёс оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсёк её. После произошедшего фигурант вернулся в дом, оставив тело потерпевшей на улице», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», житель Москвы приговорён к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за попытку организовать заказное убийство матери и за незаконное хранение огнестрельного оружия.

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