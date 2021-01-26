Три станции БКЛ планируют построить на юго-западе Москвы в 2021 году

Три новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют построить на юго-западе Москвы в 2021 году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В 2021 году мы планируем построить три станции Большой кольцевой линии метро в Юго-Западном округе столицы — это «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции «Каховская» бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что, помимо БКЛ, в округе строятся станции «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», а также «Улица генерала Тюленева» Троицкой линии метро Московского метрополитена.

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