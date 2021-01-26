Путин и Воробьёв открыли развязку на Ленинградском шоссе

Российский лидер Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв дали старт движению на Репинской развязке на Ленинградском шоссе. Путепровод располагается между Старыми и Новыми Химками.

Машины по новой развязке поехали в 14:36 26 января, информирует телеканал «360».

Как отметил губернатор, открытие развязки поможет обеспечить ввод жилья и создать рабочие места.

«Это та самая развязка, по которой вы нам поставили срок до конца 2021 года. В пандемию мы не завершали, получилось раньше. Мы не останавливали работу», — сказал Воробьёв.

Глава государства во время визита на НПО «Энергомаш» в апреле 2019 года поручил построить Репинскую развязку.

Она расположена на пересечении автодороги М10 «Россия» и улицы Репина. Её длина составляет 800 м вместе с путепроводом.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.