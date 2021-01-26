Путин и Воробьёв открыли развязку на Ленинградском шоссе
- РИА Новости
Машины по новой развязке поехали в 14:36 26 января, информирует телеканал «360».
Как отметил губернатор, открытие развязки поможет обеспечить ввод жилья и создать рабочие места.
«Это та самая развязка, по которой вы нам поставили срок до конца 2021 года. В пандемию мы не завершали, получилось раньше. Мы не останавливали работу», — сказал Воробьёв.
Глава государства во время визита на НПО «Энергомаш» в апреле 2019 года поручил построить Репинскую развязку.
Она расположена на пересечении автодороги М10 «Россия» и улицы Репина. Её длина составляет 800 м вместе с путепроводом.
Строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.