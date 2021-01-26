После ослепления лазером экипажа летевшего в Пулково самолёта начата проверка

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Прокуратура начала проверку после того, как экипаж самолёта авиакомпании «Руслайн» был ослеплён лазером при заходе на посадку в аэропорт Пулково.
После ослепления лазером экипажа летевшего в Пулково самолёта начата проверка
  • РИА Новости

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полётов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна», — говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, при заходе на посадку экипаж доложил об ослеплении лазером зелёного цвета.

Уточняется, что самолёт благополучно приземлился.

Ранее Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.

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