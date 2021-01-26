После ослепления лазером экипажа летевшего в Пулково самолёта начата проверка
- РИА Новости
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полётов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна», — говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, при заходе на посадку экипаж доложил об ослеплении лазером зелёного цвета.
Уточняется, что самолёт благополучно приземлился.
Ранее Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.