Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский выпустил книгу «Жил напротив тюрьмы...».

Об этом сообщает РИА Новости.

Название — строка из анекдота, который Вышинский упомянул в письме коллегам, находясь в СИЗО в Киеве в марте 2019 года.

Как считает журналист, это рассказ о том, как чувствует себя человек, попавший в непривычный для него мир, а также о том, что помогает держаться в тюрьме.

«Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена «35 на 35» точно получится. И больше всего я хочу рассказать про современную Украину», — говорится в предисловии к книге.

Ранее сообщалось, что член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и член Общественной палаты России Мария Бутина вышли на одиночные пикеты около посольства Латвии в Москве против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике в целом.