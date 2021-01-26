Вышинский выпустил книгу «Жил напротив тюрьмы…»

Короткая ссылка
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский выпустил книгу «Жил напротив тюрьмы...».
Вышинский выпустил книгу «Жил напротив тюрьмы…»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Название — строка из анекдота, который Вышинский упомянул в письме коллегам, находясь в СИЗО в Киеве в марте 2019 года.

Как считает журналист, это рассказ о том, как чувствует себя человек, попавший в непривычный для него мир, а также о том, что помогает держаться в тюрьме.

«Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена «35 на 35» точно получится. И больше всего я хочу рассказать про современную Украину», — говорится в предисловии к книге.

Ранее сообщалось, что член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и член Общественной палаты России Мария Бутина вышли на одиночные пикеты около посольства Латвии в Москве против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике в целом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить