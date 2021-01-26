РЭО провёл экспертную оценку технологий на объектах ТКО в России

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Российский экологический оператор (РЭО) провёл инвентаризацию используемых на объектах ТКО технологий в России.
РЭО провёл экспертную оценку технологий на объектах ТКО в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках инвентаризации было проанализировано более 1,5 тыс. объектов обращения с ТКО из 84 субъектов России. По результатам был сформирован перечень из 34 предприятий. Их эффективность по извлечению составила не менее 20% фракций вторичных материальных ресурсов», — сказано в сообщении на сайте организации.

После проведённой инвентаризации появился перечень оборудования, которое используется на объектах обработки ТКО. Кроме того, проведена оценка его импортозависимости.

В настоящее время в России функционирует более 200 объектов обработки отходов. На них применяются ручные и автоматизированные технологические линии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Ленинградской области рассказали о пилотном проекте по раздельному сбору мусора.

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