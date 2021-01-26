Турпоток в Татарстан снизился в 2020 году на 47%

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что по итогам 2020 года турпоток в Татарстан составил 1,9 млн человек — это на 47% меньше, чем в 2019-м.

Об этом пишет сайт «Реальное время».

В апреле 2020-го турпоток и вовсе упал до нуля из-за коронавирусных ограничений, отметил Иванов.

Объём оказанных услуг в сфере туризма прогнозируется на уровне 17 млрд рублей, что на 40% меньше, чем в 2019-м.

Ставку в рамках развития турсферы в 2021 году Госкомитет по туризму планирует сделать на экологический и природный туризм.

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.