Турпоток в Татарстан снизился в 2020 году на 47%
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- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Реальное время».
В апреле 2020-го турпоток и вовсе упал до нуля из-за коронавирусных ограничений, отметил Иванов.
Объём оказанных услуг в сфере туризма прогнозируется на уровне 17 млрд рублей, что на 40% меньше, чем в 2019-м.
Ставку в рамках развития турсферы в 2021 году Госкомитет по туризму планирует сделать на экологический и природный туризм.
Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.