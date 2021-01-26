В Удмуртии пройдёт форум муниципальных образований «Делай добро»

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Форум муниципальных образований в Удмуртии «Делай добро» пройдёт 26 января онлайн.
В Удмуртии пройдёт форум муниципальных образований «Делай добро»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на агентство печати и массовых коммуникаций республики.

Трансляция пройдёт в соцсети «ВКонтакте», в группе «Муниципальная Удмуртия».

Ежегодный форум соберёт более 800 специалистов и представителей муниципального сообщества республики. Его темой станет популяризация реализованных в 2020 году проектов, таких как Год памяти и славы, 100-летие государственности Удмуртии, Год предпринимательства в регионе.

В декабре сайт kp.ru сообщал о втором инициативном форуме «Бизнес зовёт» в Пермском крае.

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