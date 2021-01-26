В Удмуртии рассказали о размере выплат по беременности и родам в 2021 году

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В Удмуртии Фонд социального страхования рассчитал размер максимального и минимального пособия по беременности и родам в 2021 году.
В Удмуртии рассказали о размере выплат по беременности и родам в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Максимальные выплаты составят 340 795 рублей при рождении одного ребёнка и 472 244,5 рублей, если на свет появилась двойня или больше детей. Пособие в таком размере получат трудоустроенные женщины, средняя зарплата которых за два года до декретного отпуска была не ниже 73 тыс. рублей.

Минимальная выплата — 67 709,6 рубля — предоставляется работающим женщинам, чей средний доход за два предыдущих года был ниже уровня МРОТ. Рассчитывается она из минимального размера оплаты труда.

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% средней заработной платы за два года.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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