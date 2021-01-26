В Анапе ликвидировано возгорание камыша

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Пожарные ликвидировали возгорание камыша на площади 1,5 тыс. кв. м в Анапе.
В Анапе ликвидировано возгорание камыша
  • РИА Новости

Об этом пишет Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Уточняется, что инцидент произошёл на территории неэксплуатируемых рисовых полей в районе села Джигинка Краснодарского края.

По словам сотрудников экстренных служб, тушение пожара существенно осложнил сильный ветер, порывы которого достигали 16 м/с. Как стало известно, загорелись заросшие берега реки Анапки.

К тушению были привлечены 94 человека и 33 единицы техники.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.

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