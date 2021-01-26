Новый раздел появился на инвестиционном портале Москвы

На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел, посвящённый поддержке столичной промышленности.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Для того чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестиционном портале Москвы создан специальный раздел «Промышленности». Он работает наряду с другими разделами площадки, такими как «О Москве», «Бизнесу», «Имущество от города». Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С помощью нового раздела производители смогут найти площадку, на которой можно разместить свои товары. Также в нём опубликована карта комплексного развития территорий, перечень новейших технологических разработок и актуальные новости сферы промышленности.

Как сообщала НСН, новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.