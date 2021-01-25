Эксперт дал советы автомобилистам по возможным рискам во время оттепели

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы автомобилистам по возможным рискам во время оттепели.
Эксперт дал советы автомобилистам по возможным рискам во время оттепели
  • РИА Новости

«Обязательно пользуйтесь сигналами поворота, чтобы вас заметили, ведь и так грязно и ничего не видно. Дистанцию тоже надо соблюдать, потому что асфальт в оттепель во дворах может быть ещё обледенелым, поэтому не разгоняйтесь где-то во дворе, иначе рискуете выскочить на раскатанную местность, где лёд вместе с водой», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт также напомнил о риске аквапланирования, когда колесо теряет контакт с асфальтом. Как отметил Субботин, нужно держать руль прямо, чтобы при выезде на сухую поверхность машину не бросило в сторону.

Ранее операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев в беседе с Nation News оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года.

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