Эксперт дал советы автомобилистам по возможным рискам во время оттепели

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы автомобилистам по возможным рискам во время оттепели.

«Обязательно пользуйтесь сигналами поворота, чтобы вас заметили, ведь и так грязно и ничего не видно. Дистанцию тоже надо соблюдать, потому что асфальт в оттепель во дворах может быть ещё обледенелым, поэтому не разгоняйтесь где-то во дворе, иначе рискуете выскочить на раскатанную местность, где лёд вместе с водой», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт также напомнил о риске аквапланирования, когда колесо теряет контакт с асфальтом. Как отметил Субботин, нужно держать руль прямо, чтобы при выезде на сухую поверхность машину не бросило в сторону.

Ранее операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев в беседе с Nation News оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года.