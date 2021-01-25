Эксперт оценила идею ограничить шумный ремонт до трёх дней в неделю

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Исполнительный директор Национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева оценила идею ограничить шумный ремонт до трёх дней в неделю.
Эксперт оценила идею ограничить шумный ремонт до трёх дней в неделю
  • Pixabay

«У нас есть стоимость капремонта, у нас есть подрядчики, которые рассчитывают график своих работ. Они не могут позволить себе, чтобы у них простаивали рабочие», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, если требовать, чтобы они работали меньше, то платить им нужно будет больше.

Ранее газета «Известия» сообщала, что с инициативой ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трёх дней в неделю, но не распространять норму на новостройки, выступили в Общественной палате России. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину.

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