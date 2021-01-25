Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве в Новой Москве

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Щербинский суд столицы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух мужчин во время праздничного мероприятия в Новой Москве, сообщили в пресс-службе суда.
Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве в Новой Москве
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«Суд избрал Алексею Девятаеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта», — цитирует пресс-секретаря суда Светлану Ехтанигову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на празднике в Новой Москве между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались.

Как уточняет ТАСС, сначала по подозрению в совершении преступления был задержан один из подозреваемых 1989 года рождения, а на следующий день задержали его пособника.

По данным агентства, конфликт произошёл на свадьбе, жертвами стали жених и его брат.

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