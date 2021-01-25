«Мосводосток» перешёл на усиленный режим работы
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
С установлением плюсовой температуры в столице начал таять снег, с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 см.
«Ежедневно для проверки и — при необходимости — очистки водоприёмных колодцев от снега и наледи задействованы порядка 160 бригад и около 130 единиц техники», — отметили в пресс-службе.
Специалисты следят за состоянием водоприёмных колодцев, а также очищают их и решётки для пропуска талых вод.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара попросили водителей не пользоваться личным автотранспортом из-за прошедшего накануне сильного снегопада.