«Мосводосток» перешёл на усиленный режим работы

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В Москве сотрудники ГУП «Мосводосток» перешли на усиленный режим работы из-за установившейся тёплой погоды.
«Мосводосток» перешёл на усиленный режим работы
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

С установлением плюсовой температуры в столице начал таять снег, с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 см.

«Ежедневно для проверки и — при необходимости — очистки водоприёмных колодцев от снега и наледи задействованы порядка 160 бригад и около 130 единиц техники», — отметили в пресс-службе.

Специалисты следят за состоянием водоприёмных колодцев, а также очищают их и решётки для пропуска талых вод.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара попросили водителей не пользоваться личным автотранспортом из-за прошедшего накануне сильного снегопада.

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