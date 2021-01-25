В Подмосковье началась регистрация социальных предпринимателей

В Московской области началась регистрация социальных предпринимателей.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

К социальному предпринимательству относят малый и средний бизнес, которые обеспечивают работой граждан из незащищённых категорий, реализуют продукцию и услуги, произведённые такими работниками либо для них, а также занимаются общественно полезной деятельностью.

«Ежегодно мы пополняем реестр новыми компаниями. Для нас это возможность оказать помощь большому числу наших предпринимателей. Ведь компании, получившие статус социального предприятия, могут воспользоваться специальными мерами поддержки», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.