Вакцинация от коронавируса в Севастополе начнётся 8 февраля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города дал поручение о начале вакцинации от коронавирусной инфекции с 8 февраля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Уже необходимо открыть запись в ближайшее время для всех желающих. В ближайшее время дополнительные дозы вакцины, которые позволят нам обеспечивать действительно массовую вакцинацию, поступят. Я прошу сегодня расписание с коллегами из департамента здравоохранения отработать. И с 8 февраля чтобы первые слоты были открыты на запись на общедоступную вакцинацию», — сказал Развожаев.

С 26 января запись на вакцинацию должна быть доступна на портале «Госуслуги», уточнил губернатор.

В Севастополь должно поступить около 18 тыс. доз вакцины до конца февраля.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.