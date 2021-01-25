В Москве рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ракова сообщила, что «за последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи».

«Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда. На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с лёгким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома», — цитирует ТАСС заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 2382 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.