В Москве рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Ракова сообщила, что «за последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи».

«Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда. На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с лёгким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома», — цитирует ТАСС заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 2382 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить