Эксперт напомнил о способах защиты от телефонных мошенников

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как мошенники крадут средства россиян, используя роботизированные системы.

Как защитить себя от мошенничества, он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

Злоумышленники используют роботизированные телефонные системы, похожие на те, которые есть у банков для автоматического обзвона клиентов.

«С телефонными роботами мошенников следует вести себя в парадигме, которую неоднократно озвучивали сами банки. Даже роботизированной системе нельзя предоставлять пароли или коды из смс-уведомлений. Список вопросов, которые не должны задавать сотрудники банков, при общении с роботом не меняется. Не разглашайте информацию, которую отправляет вам банк в смс- или push-уведомлениях, не сообщайте цифры с обратной стороны карточки и кодовые слова», — посоветовал эксперт.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.