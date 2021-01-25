Эксперт напомнил о способах защиты от телефонных мошенников

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как мошенники крадут средства россиян, используя роботизированные системы.
Эксперт напомнил о способах защиты от телефонных мошенников
  • globallookpress.com

Как защитить себя от мошенничества, он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

Злоумышленники используют роботизированные телефонные системы, похожие на те, которые есть у банков для автоматического обзвона клиентов.

«С телефонными роботами мошенников следует вести себя в парадигме, которую неоднократно озвучивали сами банки. Даже роботизированной системе нельзя предоставлять пароли или коды из смс-уведомлений. Список вопросов, которые не должны задавать сотрудники банков, при общении с роботом не меняется. Не разглашайте информацию, которую отправляет вам банк в смс- или push-уведомлениях, не сообщайте цифры с обратной стороны карточки и кодовые слова», — посоветовал эксперт.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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