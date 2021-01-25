На курорте «Роза Хутор» рассказали об открытии нового парка

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На курорте «Роза Хутор» открылся новый сноупарк The Stash, он создан в естественном горном ландшафте.
На курорте «Роза Хутор» рассказали об открытии нового парка
  • © пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В отличие от традиционных сноупарков, такие парки возводятся без земляных работ и металлических и пластиковых конструкций, чтобы максимально вписаться в ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег.

«В мире аналогичных парков около десятка, единственный в России находится на курорте «Роза Хутор». В своё время это было почти секретное место (англ. stash — тайник, заначка), которое не обозначалось на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно в районе трассы Обер Хутор и обрадоваться возможности проехать по подготовленным спотам и джиб-фигурам», — рассказали в пресс-службе курорта.

Теперь стеш-парк доступен всем желающим, добраться до него можно по канатным дорогам «Дриада» и «Дафна».

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