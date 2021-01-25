В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
В Минздраве Татарстана рассказали, что вакцинация населения от коронавируса проводится по мере поступления в республику препарата «Спутник V».
В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

На данный момент в Казани израсходовано 85% вакцины, в некоторых медучреждениях этот показатель близок к 100%.

«Ближайшая поставка ожидается в конце этой — начале следующей недели. Как только вакцина поступит, прививочная кампания продолжится», — прокомментировали в Минздраве Татарстана.

В республике вакциной «Спутник V» привили 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1958 человек.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить