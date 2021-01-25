В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Минздраве Татарстана рассказали, что вакцинация населения от коронавируса проводится по мере поступления в республику препарата «Спутник V».

Об этом сообщает «Реальное время».

На данный момент в Казани израсходовано 85% вакцины, в некоторых медучреждениях этот показатель близок к 100%.

«Ближайшая поставка ожидается в конце этой — начале следующей недели. Как только вакцина поступит, прививочная кампания продолжится», — прокомментировали в Минздраве Татарстана.

В республике вакциной «Спутник V» привили 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1958 человек.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.