В Минздраве Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Министерстве здравоохранения Кировской области рассказали о ситуации с пандемией коронавируса в регионе.
В Минздраве Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Александр Гальперин/РИА Новости

Об этом пишет progorod43.

По состоянию на 25 января в регионе выявлено 199 новых случаев инфекции.

Общее число лечащихся от коронавируса — 11 637. В инфекционных стационарах лечение проходят 3016 пациентов, у 2749 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также на стационарном лечении находятся 456 человек с «диагностическими» пневмониями. 8621 человек проходит лечение дома.

Состояние 118 пациентов с COVID-19 оценивается как тяжёлое, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели за минувшие сутки 228 человек.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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