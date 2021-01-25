В Минздраве Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Министерстве здравоохранения Кировской области рассказали о ситуации с пандемией коронавируса в регионе.

Об этом пишет progorod43.

По состоянию на 25 января в регионе выявлено 199 новых случаев инфекции.

Общее число лечащихся от коронавируса — 11 637. В инфекционных стационарах лечение проходят 3016 пациентов, у 2749 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также на стационарном лечении находятся 456 человек с «диагностическими» пневмониями. 8621 человек проходит лечение дома.

Состояние 118 пациентов с COVID-19 оценивается как тяжёлое, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели за минувшие сутки 228 человек.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.