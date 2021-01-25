В Петербурге за сутки выявлено 2116 случаев коронавируса
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Об этом пишет kp.ru.
«За минувший день в городе было зафиксировано ещё 2116 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 321 709 человек. Умерли от инфекции 9374 горожанина (+59 за сутки), а выздоровел 209 671 (+899 за сутки)», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.