Московские парки подготовили новые программы мероприятий

Столичные парки проведут занятия, экскурсии, лекции и мастер-классы. Мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Видеоуроки опубликуют с 25 по 30 января на страницах зон отдыха в соцсетях и на их YouTube-каналах.

Так, музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» ко Дню российского студенчества подготовил лекцию о литераторе Александре Писареве и князе Сергее Голицыне.

Таганский парк приглашает желающих присоединиться к мастер-классу по завариванию чая пуэр. Также Таганский парк совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого подготовил познавательную видеозапись, посвящённую жизни и творчеству артиста. Мероприятие приурочено ко дню рождения Высоцкого — 25 января.

На занятии парка «Красная Пресня» предлагают освоить технику быстрого рисунка — скетчинга. Парк «Северное Тушино» продолжает цикл видеоэкскурсий о жизни на подводных лодках. Музей-заповедник «Царицыно» проведёт экскурсию о строительстве Большого дворца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.