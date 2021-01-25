Московские парки подготовили новые программы мероприятий

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Столичные парки проведут занятия, экскурсии, лекции и мастер-классы. Мероприятия пройдут в онлайн-формате.
Московские парки подготовили новые программы мероприятий
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Видеоуроки опубликуют с 25 по 30 января на страницах зон отдыха в соцсетях и на их YouTube-каналах.

Так, музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» ко Дню российского студенчества подготовил лекцию о литераторе Александре Писареве и князе Сергее Голицыне.

Таганский парк приглашает желающих присоединиться к мастер-классу по завариванию чая пуэр. Также Таганский парк совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого подготовил познавательную видеозапись, посвящённую жизни и творчеству артиста. Мероприятие приурочено ко дню рождения Высоцкого — 25 января.

На занятии парка «Красная Пресня» предлагают освоить технику быстрого рисунка — скетчинга. Парк «Северное Тушино» продолжает цикл видеоэкскурсий о жизни на подводных лодках. Музей-заповедник «Царицыно» проведёт экскурсию о строительстве Большого дворца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.

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