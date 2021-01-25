В АТОР оценили рост цен на отдых в России

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Цены на туристические услуги на территории России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса могут вырасти в среднем как минимум на 10—15% по сравнению с 2020 годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В АТОР оценили рост цен на отдых в России
  • РИА Новости

«Аналитики АТОР ещё в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что в даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10—15%, а в пессимистичном — и выше», — говорится на сайте АТОР.

По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на юг России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% (в зависимости от категории отеля).

Средний рост цен по рынку на летнее размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, по общему мнению туроператоров, в настоящее время составляет 10% по сравнению с 2020 годом.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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