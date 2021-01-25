Эксперты оценили ситуацию в туриндустрии

Эксперты туристической отрасли рассказали о текущих тенденциях и оценили ситуацию на рынке внутреннего и внешнего туризма.

Об этом пишет газета «Известия».

Подавляющее большинство ранних продаж на данный момент приходится на туры по России. В Ростуризме сообщают, что в этом году ожидается повышенный спрос на ранние бронирования ввиду ограниченности качественного предложения на наиболее популярных российских направлениях.

В компании «TUI Россия» рассказали, что продажи идут достаточно активно, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, отставание составляет 19%.

«Туристов привлекает возможность забронировать тур по выгодной цене со скидками раннего бронирования без финансового риска, так как полная оплата понадобится только ближе к дате начала отдыха», — отметили в компании.

Лидеры ранних продаж в сегменте выездного туризма — Турция, Мальдивы, ОАЭ, Куба, Танзания. Внутри России самыми популярными регионами для раннего бронирования стали Краснодарский край и Крым.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе со «Взглядом» рассказал о самых загруженных зимних направлениях страны.