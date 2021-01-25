Программа «Московский акселератор» стала победителем международного конкурса
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 млн рублей инвестиций», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Сообщается, что международное жюри признало программу социально-экономическим и технологическим прорывом.
Всего в конкурсе BRICS Solutions Awards приняли участие более 230 международных практик, 32 из которых вышли в финал.
Как сообщает НСН, новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.