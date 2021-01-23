Эксперт рассказал о ситуации с ценами на автомобили в России

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Автоэксперт Дмитрий Славнов прокомментировал информацию о том, что некоторые компании, в частности Renault и АвтоВАЗ, повысили цены на свои автомобили или планируют это сделать вскоре.
Эксперт рассказал о ситуации с ценами на автомобили в России
  • Pixabay

По его словам, ежегодный рост стоимости автомобилей зависит от множества факторов: курса валют, инфляции, коронавируса и т. д.

Славнов отметил, что рост стоимости на линейку АвтоВАЗ незначителен.

«АвтоВАЗ подорожал в пределах от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. Что такое 10 тыс. в процентном соотношении от общей стоимости машины в 600—700 тыс.? Всего лишь несколько процентов. Вряд ли новоиспечённые владельцы схватятся за голову. Проще отказаться от какой-то опции, например ковриков, или поставить сигнализацию подешевле», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, снижение цен на автомобили практически нереально.

Вместе с тем эксперт предположил, что если привлекать в отрасль российские кадры, перейти на отечественное оборудование и автодетали, то цены уменьшатся.

«Почему мы не можем сделать свои запчасти? Если бы у нас было всё своё, машины стоили бы в разы дешевле», — добавил Славнов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 666,4 тыс. рублей в декабре 2020 года, что на 6,1% превышает показатель за ноябрь.

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