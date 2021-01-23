В АТОР прокомментировали ситуацию с путешествиями на Кипр

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с путешествиями на Кипр.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что для поездок на Кипр необходимо иметь туристическую визу, но в настоящее время такой документ получить невозможно.

«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет», — пояснил эксперт.

По его словам, в настоящий момент выполняются только грузопассажирские рейсы для перечисленных категорий граждан.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе со «Взглядом» рассказал о самых загруженных зимних направлениях страны.